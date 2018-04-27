بشرى لمرضى السرطان في الجزائر



سرطان المثانة يعد في المرتبة الثالثة من حيث أنواع السرطان التي تمس فئة الرجال بعد الرئة والقولون

أبرز البروفيسور بلاحة لعرباوي، رئيس مصلحة طب السرطان لدى مركز علاج مرض السرطان "الأمير عبد القادر" بوهران، اليوم الجمعة أن الجزائر قد شرعت مؤخرا في تبني العلاج المناعي لمعالجة أمراض سرطان المثانة.

"يتعلق الأمر بمنتوجان يشكلان ابتكار حقيقي في مجال علاج السرطان حيث سيتم توفيرهما خلال الأشهر المقبلة على مستوى مصالح طب السرطان بشتى أنحاء الوطن وذلك بعد أن منحت وزارة الصحة الرخصة لطرحهما في السوق"، وفق ما أكده المتحدث خلال ندوة صحفية انعقدت على هامش الأيام الدولية الثانية لطب سرطان جهاز البولي.

و أوضح البروفيسور لعرباوي أن هذا الابتكار المسمى "العلاج المناعي" يسمح بإعادة تفعيل الجهاز المناعي للمريض وبالتالي محاربة الخلايا السرطانية لتدميرها مبرزا بقوله "إن العلاج المناعي يضمن نجاعة أكبر من العلاج الكيميائي الكلاسيكي كما أن مستوى التفاعل معه من قبل المريض يعتبر في مستوى المقبول".

"كما سيستفيد المرضى من علاج نوعي مماثل لما هو متعامل به في البلدان الغربية"، يضيف البروفيسور الذي أشار إلى أن سرطان المثانة يعد في المرتبة الثالثة من حيث أنواع السرطان التي تمس فئة الرجال بعد سرطان الرئة والقولون حيث يصيب 14 حالة جديدة لكل 100.000 نسمة أي ما يعادل 4.000 حالة جديدة سنويا.

وأكد البروفيسور لعرباوي على "نجاعة" هذا العلاج الجديد الذي برهن على فعاليته في مكافحة هذا النوع من داء السرطان. وسيتم طرح هذا العلاج بصفة مجانية لكل المرضى على مستوى مستشفيات الوطن.

ويشارك في الأيام الدولية الثانية لطب سرطان الجهاز البولي بوهران نحو 200 طبيب مختص في مجال علاج السرطان يمثلون مختلف جهات الوطن الى جانب مشاركين من فرنسا وبلجيكا ولبنان.