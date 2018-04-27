الجيش الوطني الشعبي تمكن من كشف عشرة مخابئ بجيجل وإليزي

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة من كشف تسعة مخابئ للإرهابيين بالميلية (جيجل) ومخبأ قرب الشريط الحدودي بمنطقة طارات بإليزي يحتوي على عشرة قنابل هاون من عيار 81 ملم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت اليوم الجمعة 27 أفريل 2018، مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بمنطقة طارات بإليزي ، من كشف مخبأ يحتوي على عشرة (10) قنابل هاون من عيار 81 ملم".

من جهة أخرى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة شعبة أزروت بالمليلية من "كشف تسعة (9) مخابئ للإرهابيين تحتوي على لوازم تفجير، هواتف نقالة، لوحة طاقة شمسية بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية والألبسة ولوازم أخرى".