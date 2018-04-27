الوزيرة زرواطي تشارك في حملة تنظيف بالقصبة

شاركت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، الجمعة في حملة تنظيف بحي القصبة بالعاصمة إلى جانب متطوعين أغلبهم شباب يمثلون عدة جمعيات ومنظمات.

ونشرت صفحة زرواطي على “فايسبوك” بيانا جاء فيه “شاركت اليوم الجمعة السيدة الوزيرة في أكبر حملة تنظيف وتهيئة في تاريخ القصبة من تنظيم مجموعة فرحة القلوب الخيرية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنفايات وعديد المؤسسات العمومية والجمعيات على غرار NET COM ومديرية الغابات والكشافة الإسلامية الجزائرية”.

وأضاف “كما عرفت الحملة هبة تضامنية من سكان أحياء القصبة خاصة الشباب على أمل أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تهدف في الأساس إلى ترسيخ الوعي البيئي والحضري”.

وظهرت الوزيرة في الصور وهي إلى جانب المتطوعين بحي القصبة، في مشاهد نالت الثناء من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي أين تم تداول الحملة التي وصفت بالسابقة التاريخية على نطاق واسع.