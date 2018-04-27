الوزير يوسفي يأكد ان الدولة اتخذت جميع الإجراءات لتوفير العقار الصناعي

أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، ان الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، لاسيما افيما يتعلق باسترجاع العقارات الصناعية غير المستغلة.

وقال يوسفي، يوم أمس الخميس، خلال رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن الدولة اتخذت إجراءات "صارمة وردعية" لاسترجاع الأراضي الموجهة للاستثمار الصناعي و التي حولها المستفيدون منها لأغراض أخرى.

و أضاف: " الجهود متواصلة مع السلطات المحلية للولاية لحل جميع الملفات الاستثمارية العالقة."