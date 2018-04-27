غزال يطالع كتاب "أخلاق السلف"

مؤكدا من خلل منشوره عبر صفحته في موقع التواصل "أنستغرام" شعوره بالارتياح الشديد إثر قراره ذاك. ويقيم "كبسولة" - كما تلقبه الجماهير الجزائري – في مدينة غلاد السويسرية، إذ يتولى حاليا تسيير مؤسسة لإدارة أعمال اللاعبين تدعى "إي أس سبورتس"، فيما يعد شقيقه رشيد غزال المتعامل الأبرز لديه، فضلا عن مجموعة من الشباب المتيزين في دوري الدرجة الثانية الفرنسية تحديدا، علما ان قرار انتقاله للعيش في سويسرا عائد أساسا إلى حاجته للتواجد دائما بالقرب من مدينة نيون مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذا مقر "الفيفا" في زيوريخ.

وكان لاعب سيينا، باري، تشيزينا وليفانتي السابق قد نشر مؤخرا عبر خاصية "ستوري" في صفحته على "أنستغرام" صورة لواجهة كتابة يطالعه حاليا، يحمل عنوانا عربيا هو "أخلاق السلف" لكن طبعته باللغة الفرنسية عن دار النشر "التوبة" والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبدا أن قرار إطلاق اللحية يعود أساسا إلى عزم الدولي السابق الالتزام الديني، علما أن كبسولة زار قبل أشهر قليلة مدينة القدس وتجول بين المسجد الأقصى وأبرز المعالم الإسلامية هناك، مستخدما جواز سفره الفرنسي لدخول الأراضي المحتلة دون أي رادع، كما أكد آن ذاك من خلال منشورته دعمه الشديد للقضية الفلسطينية، مرددا كلمة فلسطين أمام مختلف الصور التي نشرها.