7 أئمة من أمريكا في تلمسان

استهل الوفد الأمريكي، المشكل من 7 أئمة اختارتهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تربص ديني تكويني بالمعاهد الجزائرية، زيارتهم بولاية تلمسان أقصى غربي الجزائر، حيث كان للوفد الأمريكي لقاء بديوان والي الولاية الذي أهدى ضيوف الجزائر تذكارات وهدايا تتمثل في مصاحف وأشرطة للقرآن الكريم، ليتوجه الأئمة إلى معهد التكوين في المدينة لحضور مداخلات حول تجربة الجزائر في محاربة التطرف وصياغة خطاب ديني معتدل. ومن مدينة سيدي أبي مدين يتنقل الوفد إلى مسقط رأس الأمير عبد القادر لاستكمال الطواف في العديد من المدن والمعاهد الجزائرية.