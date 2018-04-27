الجزائر تشارك في معرض المنتجات بالنيجر

إنطلقت يوم أمس فعاليات المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بنيامي بدولة النيجر، و الذي من المقرر أن يمتد ما بين الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 2 مايي 2018 بمشاركة وزير التجارة السيد سعيد جلاب حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وستكون الجزائر في هذه التظاهرة الاقتصادية ممثلة بـ43 مؤسسة؛ من بينها 14 مؤسسة عمومية و29 مؤسسة خاصة تنشط في العديد من القطاعات على غرار الصناعات الغذائية و المنتجات الصيدلانية والعتاد الطبي و الكهرباء والمنتجات الالكترونية والكهرومنزلية و الميكانيك و مواد البناء ـ مواد التجميل والنسيج.

كما ستكون الجزائر ممثلة من طرف الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.