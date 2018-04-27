عبد الحق بن شيخة مستاء من أطراف تشتغل في نادي وفاق سطيف

أبدى التقني عبد الحق بن شيخة استياءه من الأطراف التي ضغطت عليه، من أجل الإستقالة من تدريب فريق وفاق سطيف

وأقدم عبد الحق بن شيخة على رمي المنشفة مساء الثلاثاء الماضي، بعد خسارة وفاق سطيف بِنتيجة (2-4) أمام المضيف نادي البارادو، ضمن إطار الجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية. عِلما أن بن شيخة استهلّ مهامه مدربا للوفاق أواخر ديسمبر المُنصرم فقط.

وقال عبد الحق بن شيخة إن أنصار “النسر الأسود” أمطروه بِوابل من الشتائم في مباراة البارادو، بِتحريض من أطراف تشتغل في نادي وفاق سطيف.

ورفض بن شيخة تحديد هذه الأطراف المناوئة له بِدقة، مُشدّدا على أن العلاقة بينه وبين الرئيس حسان حمّار طيّبة، وتتجاوز النطاق المهني. كما أدلى به الناخب الوطني الأسبق للقناة الإذاعية الأولى، الجمعة.

وأضاف بن شيخة أن ما حزّ في نفسه، أن جمهور وفاق سطيف صلّى العصر، ثم تفنّن في شتم شخصه ووالدته.

وعن مستقبله التدريبي، قال عبد الحق بن شيخة إن العروض متوفّرة، دون أن يكشف عن هُوِّية الفرق التي ترغب في خدماته على مستوى العارضة الفنية.

ويتموقع وفاق سطيف في المركز الـ 7 ضمن لائحة ترتيب بطولة “الرابطة الأولى- موبيليس”، قبل 3 جولات من نهاية المشوار. مُفرّطا في اللقب الذي أحرزه في الموسم الماضي. كما ودّع كأس الجزائر مُبكّرا في الدور الـ 16، منتصف جانفي الماضي.

وإذا لم يُحسّن وفاق سطيف نتائجه في الجولات الأخيرة من عمر البطولة الوطنية، فسيغيب عن المنافسة الإفريقية في النسخة المقبلة. ولن يُنقذه منها سوى تتويجه بِكأس رابطة أبطال إفريقيا نهاية العام الجاري.