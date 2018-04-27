نشوب شجار عنيف بين نائبين في مبنى المجلس الشعبي الوطني

شهد الطابق الرابع من مبنى المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، نشوب شجار عنيف بين برلماني من حزب جبهة التحرير الوطني عن سيدي بلعباس ونائب سابق من نفس الولاية. الأمر الذي تسبب للثنائي في جروح عجلت بتحويلهما صوب عيادة المجلس لتلقي العلاج. وحسب مصادرنا فإن الشجار استُعملت فيه شتى الوسائل من كراسي وأعمدة، على بعد أمتار من مكتب أحد نواب رئيس المجلس، ما استدعى تدخل أعوان الأمن التابعين لذات الهيئة الذين تمكنوا بعد جهد جهيد من السيطرة على الشخصين المتخاصمين. وكانت الحساسية المفرطة هي السمة التي ميزت العلاقة بين النائب الحالي عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد اللاوي والبرلماني السابق المنتمي إلى نفس الحزب الحاج محمد لبيض، منذ فترة ليست بالوجيزة، قبل أن تتطور الأمور مساء الثلاثاء إلى مشادات جسدية عنيفة لا تشرف الطرفين ولا الولاية التي يمثلونها بسبب رفض الأول مصافحة الثاني.