بحلول نهاية العام 2018، سيتمكن المسافرون على متن أحدث طائرة في شركة الخطوط الجوية السنغافورية، إيرباص A350-900ULR، من تحطيم رقم قياسي جديد في عالم السفر، عبر السفر في أطول رحلة طيران متواصلة في العالم، من سنغافورة إلى نيويورك، في مدة قد تستغرق حوالي 20 ساعة.

وتعود شركة الطيران لتشغيل هذه الرحلة بين مدينتين كبيرتين مجدداً، بعد أن كانت قد ألغتها في العام 2013، بسبب عدم كفاءتها واستهلاكها لكميات طائلة من الوقود، فضلاً عن احتوائها 100 كرسي في درجة رجال الأعمال فقط.

وستشغل شركة الطيران هذه الرحلة على متن أحدث طائرات إيرباص الواسعة، أي طائرة A350-900، والتي طلب الطيران السنغافوري منها حتى الآن سبع طائرات.

وقد قامت الطائرة في 23 أفريل، بأول رحلة تجريبية لها، امتدت لحوالي خمس ساعات ذهاباً وإياباً، وانطلقت من مصنع تجميع الطائرات في تولوز، فرنسا.

وستتمكن الطائرة فائقة السرعة من التحليق لمسافة 11,160 ميل، أي أكثر بـ1,800 ميل من مستوى A350 المعتاد، ما سيمكن شركة الخطوط الجوية السنغافورية من استرجاع لقب أطول مسار جوي دون توقف في العالم.