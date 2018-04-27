رئيس رومانيا يدعو الحكومة للاستقالة... بسبب إسرائيل

طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا الاستقالة بسبب زيارتها إلى إسرائيل.

وجاء طلب يوهانيس، بعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس، دون استشارته في الأمرين، بحسب "رويترز".

وصرح يوهانيس في بيان، قائلا "السيدة دانتشيلا لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا، وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى رومانيا. لذلك أطلب علنا استقالتها".

يذكر أن حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ويعتبر القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس الذي قال إنه لم يستشر في الأمر، وذلك بموجب دستور البلاد.

ويشار إلى أن دانتشيلا زارت إسرائيل هذا الأسبوع، دون أن تستشير الرئيس أيضا قبل السفر.