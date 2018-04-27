وافق رياض محرز نجم منتخب الجزائر وليستر سيتي، على الشروط الشخصية الخاصة بانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، ذكرت أن إدارة مانشستر سيتي عرضت راتباً سنوياً قدره 9.5 مليون يورو لرياض محرز".

وتأتي هذه التطورات بعد التقارير الإعلامية الإنجليزية التي كشفت بأن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وضع رياض محرز على رأس قائمة من 5 لاعبين ينوي استقدامهم في الميركاتو القادم، للمنافسة بقوة في دوري أبطال أوروبا.

ويرى جوارديولا ضرورة التحرك سريعا لضمان إنجاح صفقة انتقال رياض محرز قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية، بهدف قطع الطريق أمام الأندية الإنجليزية والإيطالية الراغبة في ضم محرز، من بينها روما، وتشيلسي وأرسنال.