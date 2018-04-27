انقطاع التزويد بالغاز يوم الاثنين في عدة أحياء بالعاصمة

أعلنت مديرية التوزيع لبولوغين التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز (فرع سونلغاز)، عن انقطاع التزويد بالغاز يوم الاثنين 30 أفريل 2018 و ذلك في عدة أحياء ببلدية عين البنيان (غرب العاصمة) لغرض إنجاز أشغال الربط بشبكة الغاز.

وأفادت مديرية التوزيع لبولوغين في بيان لها أن هذا الانقطاع بالتزويد بالغاز سيكون ابتداءا من الساعة الخامسة صباحا (5:00) و يستمر إلى غاية نهاية الأشغال.

وأشار ذات المصدر إلى أن الانقطاع سيخص عدة أحياء من بلدية عين البنيان : حي عدل (المنظر الجميل)، حي 1.000 مسكن، حي 1.600 مسكن، حي 200 سكن (كوسيدار)، حي370 /470 مسكن، حي المنظر الجميل، حي 150 سكن بالمنظر الجميل، إلى جانب التعاونية العقارية مهنا وحي محي الدين.

و تعتذر مديرية التوزيع لبولوغين لزبائنها عن الإزعاج الناتج عن هذا الانقطاع في التزويد بالغاز ، مشيرة إلى أنها تضع في خدمتهم الرقم 3303 لكل الاستفسارات و الانشغالات.