أعلن زعيما ​كوريا الشمالية​ كيم جونغ أون والجنوبية مون جاي ان أنهما "سيكملان إخلاء شبه ​الجزيرة​ الكورية من الأسلحة النووية هذا العام"، لافتين الى أن "البلدين سيعملان على تحقيق سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية".

كما أشارا الى "اننا نعمل على فتحة صفحة جديدة لحماية السلام في شبه الجزيرة الكورية"، مشددين على "العمل على تقليص الأسلحة والحد من الأعمال العدائية في شبه الجزيرة الكورية وتحويل المنطقة العسكرية المحصنة بينهما إلى منطقة سلام".

كما اتفقا على "وقف الأعمال العدائية بين بلدينا برا وبحرا وجوا"، منوهين الى "اننا سنعلن نهاية الحرب ونغير اتفاق وقف النار لاتفاقية سلام".

من جهته، ذكر زعيم كوريا الشمالية أنه "مستعد لزيارة سول في أي وقت في حال تمت دعوته".