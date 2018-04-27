زيارات فجائية لفرق سونلغاز لمراقبة العدادات والغش

قررت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ”سونلغاز” تشكيل فِرق وأعوان ”الطاقة” تعمل على القيام بزيارات فجائية عبر البلديات والمجمعات السكنية مهمتها مراقبة العدادات ووضع حد للتوصيل العشوائي وكذا السرقات والغش التي كلفت الدولة خسائر باهظة.

أبرقت، الأسبوع الماضي، ”سونلغاز” إلى مديري التوزيع بـ48 ولاية بتعليمة أنه ابتداء من يوم الخميس يتم إنشاء فرق طاقةٍ تعمل على القيام بـ”خرجات فجائية” و”زيارات ميدانية” عبر المنازل والمجمعات السكنية لمحاربة ظاهرة الربط العشوائي للكهرباء وكذا مراقبة السرقات والغش التي استفحلت في الآونة الأخيرة.

وبحسب نص التعليمة التي تحوز ”الشروق” نسخة منها، فإن مهمة فِرق الطاقة تكمن في القيام بالمعاينة بزيارة ميدانية فجائية لمراقبة التجهيزات والشبكات الكهربائية والغازية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستراتيجية التي تتبعها الشركة لتقليص العجز المالي بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص المداخيل بسبب الديون المتراكمة للمواطنين والشركات والمؤسسات العمومية وكذا الخاصة الذين يمتنعون عن دفع مستحقات الكهرباء والغاز، إذ فاقت ديون الشركة لدى زبائنها 60 ألف مليار سنتيم، فضلاً عن القرصنة التي تتعرض لها العدادات.

كما يقوم أعوان الطاقة بتقديم إرشادات ونصائح حول الاستعمال الأمثل للطاقة خصوصا في فصل الصيف الذي يكثر فيه الطلب على استهلاك الكهرباء وهذا لتسيير الوضع وتفادي اللجوء إلى قطع الكهرباء.

وجاءت هذه الخطوة بعد التحذيرات التي أطلقها وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني سابقا داعيا إلى عقلنة استهلاك الكهرباء والكف عن التبذير الذي يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها سنويا لدعم أسعار الطاقة، وبحسب المعلومات، فإن شركة سونلغاز السنة الفارطة وصلت إلى الذروة في استهلاك الكهرباء بـ14000 ميغاوات.

ومن مهام فِرق الطاقة، بحسب نص التعليمة دائما، تقديم نصائح وإرشادات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والغازية، وتحذّر من سوء استعمال الغاز الطبيعي في حالة عدم احترام المقاييس والقواعد، وكذا السلوكات التي يجب اتباعها التي تؤدى إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة من خلال الاستخدام الأمثل وبأسلوب حضاري.

كما دعت سونلغاز كافة مديري الطاقة الولائيين إلى مراقبة 9 ملايين مشترك لضبط الأمور ولعب أدوارهم لمواجهة المشاكل التي تزداد في كل مرة وكذا إحصاء كل أعمال الغش وسرقة الطاقة على مستواهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.