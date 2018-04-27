وفاة طفل غرقا بشاطئ “أندرو” بجيجل

تم، صبيحة اليوم، إنقاذ 6 أطفال من الغرق في شاطئ “أندرو” بولاية جيجل.وحسب مصادر النهار، فإن الأطفال من مدارس مختلفة كانوا في رحلة إلى حديقة الحيوانات بولاية جيجل وسمح لهم بزيارة الشاطئ.

حسب تصريح لرئيس وحدة الحماية المدنية بالعوانة، فانّ عدد الغرقى 6 منهم اثنين من سطيف و 4 من بجاية تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 سنة.

وتم انقاذهم جميعا في ظروف طبيعية عدا شخص واحد لا يزال يخضع للعلاج اللازم.

ويضيف نفس المصدر، أن حالة من الهلع والبكاء عمت بين صفوف التلاميذ الذين انصدموا من الحادثة ومن فقدان أصدقائهم.

ونشير إلى أن مجموعة من التلاميذ كانوا في رحلة على متن عددا من الحافلات، ككل نهاية أسبوع، لزيارة حديقة الحيوانات بالعوانة.

واكتشاف شواطئ الولاية .