تجنّد شعبي لتحرر 3 قاصرات احتجزن داخل مرآب في تلمسان

عاشت بلدية عين تالوت شرق ولاية تلمسان، عشية الأربعاء حالة طوارئ حقيقية بعد الاختفاء المريب لثلاث تلميذات. فمباشرة بعد نهاية الدوام الدراسي، لم تعد التلميذات اللائي يزاولن دراستهن بمتوسطة البلدية، ومع مرور الوقت أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلدية، حيث تجنّدت مختلف المصالح الأمنية، إضافة إلى السلطات المحلية من عمال ومنتخبين.

وتواصلت عمليات البحث بالتنسيق مع المصالح الأمنية إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، حين عثر على الفتيات البالغات من العمر 14 سنة، في صحة جيدة داخل مرآب، وعرفت العملية توقيف ثلاثة شبّان في العقد الثاني من العمر، أحدهم مسبوق قضائيا، وخلفت عملية العثور على التلميذات المختفيات ارتياحا كبيرا وسط سكان بلدية عين تالوت، خاصة أن بلديتهم معروفة بطابعها المحافظ ولم تعتد مثل هذه الحوادث، كما أن الهبة الشعبية الكبيرة التي أعقبت الإعلان عن اختفائهن صنعت الحدث كذلك.