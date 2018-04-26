الحافلات المكشوفة بدأت السير في شوارع الجزائر العاصمة

بدأت الحافلات المكشوفة السير في شوارع الجزائر العاصمة ونقل المسافرين عبرها.

لتدخل الجزائر العاصمة في قائمة العواصم التي تشغل الحافلات المكشوفة بشوارعها على شاكلة العاصة البريطانية لندن.

بعد ترميم حي القصبة العتيق وافتتاح محطة ساحة الشهداء لميترو الجزائر.

ها هي الحافلات السياحية المكشوفة تقوم بأولى جولاتها بأحياء بلدية الجزائر الوسطى.

وتضمن الحافلات المكشوفة نقل المسافرين من محطات تيليملي ومتحف الباردو وأودان.

في انتظار تعميمها على كامل خطوط النقل الحضري.