ضمن فريق حكماء عرب...بلخادم مطلوب للوساطة في مصر

اقترح كمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، إسم رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، ضمن فريق وساطة عربي لحل الأزمة في مصر.

ونقلت وسائل إعلام عن الهلباوي إطلاقه مبادرة جديدة لتشكيل ما أسماه “مجلس حكماء” لحل لازمة التي تعيشها مصر تكون مهمته الوساطة بين النظام والمعارضة وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

واقترح أن يتكون المجلس من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر.

وورد إسم عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني ضمن هذا الفريق المقترح والذي يضم أيضا عبد الرحمن سوار الذهب (الرئيس السابق للجمهورية السودانية)، ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الكويتيوالصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان)، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني).

كما يضم مجلس الحكماء حسب اقتراحه، محمد فايق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وعمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم كما صرح الهلباوي لموقع عربي 21.