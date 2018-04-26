ما قصة 400 الف جزائري الذين " ذهبوا إلى فرنسا ولم يعودوا "؟

نشرت مواقع إعلامية تابعة لليمين المتطرف بفرنسا انباءا كاذبة لقيت إنتشارا واسعا ما إستدعى الرد عليها من وكالة الأنباء الفرنسية .

و روج موقع ""La Gauche m’a tuer" لمعلومة تفيد بأن ازيد من 400 الف جزائري غادروا التراب الجزائري نحو فرنسا دون رجعة ولكن الحقيقة هي ان ذلك الرقم يتعلق بمتوسط عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في السنوات الأخيرة و التي في معظمها (96 بالمئة) صالحة لمدة 3 اشهر فقط . و بتالي فإن الرقم المذكور لا يعبر عن عدد تصاريح الإقامة الممنوحة للجزائريين ولا عدد الجزائرين الذين قرروا الإستقرار في فرنسا سواء بشكل قانوني او غير قانوني .

و في سنة 2017 تحصل 413 الف جزائري على تأشيرة دخول الى الأراضي الفرنسية منهم 398 الف تحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 3 أشهر فقط وفقا لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية المنشورة منتصف شهر جانفي الماضي اما الـ 15 الف الباقين و الذين تحصلوا على تأشيرات صالحة لـ 12 شهرا فأغلبهم من طلاب الجامعات الفرنسية . و لكن المفارقة التي تدل على البغضاء التي يكنها اليمين المتطرف لكل ما يمت بالجزائر بصلة هو اهتمامها حصرا بعدد الجزائريين الذين يطئون الأراضي الفرنسي دون غيرهم خصوصا و ان الأرقام تتحد عن ازيد من 800 الف صيني دخل تلك البلاد وكذالك ما يفوق 300 مغربي .

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية ان عدد ىالجزائريين الذين يقيمون بفرنسا لا يتجاوز 760 الف حسب إحصائيات سنة 2013 في حين ان 10 الاف جزائري تم إعلانهم في وضعية غير قانونية إتجاه صلاحية إقامتهم في ذلك البلد .