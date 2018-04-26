حميد بارودي سفيرا للسياحة الجزائرية في ألمانيا

عرض وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود على الفنان الجزائري المقيم في ألمانيا حميد بارودي أن يكون سفيرا للوجهة السياحية الجزائرية هناك ، وهذا على هامش إطلاق حملة ترويجية للسياحة في الجزائر على المستوى الوطني والدولي.

وكان الوزير بن مسعود قد استقبل ، اليوم الخميس ، صاحب أغنية "قافلة نحو بغداد" بمقر الوزارة ، بمناسبة إطلاق حملة ترويجية للوجهة السياحية الجزائرية على المستوى الوطني والدولي ، أين اقترح عليه أن يكون سفيرا للسياحة الجزائرية في ألمانيا حيث يقيم من 1984.