وزارة التربية تتخذ إجراءات جديدة لضمان استمرار التمدرس

أعلنت وزارة التربية الوطنية ، اليوم الخميس في بيان ، عن اتخاذ إجراءات جديدة لضمان مداومة تلاميذ الأقسام النهائية على الحضور في الفصل الدراسي الثالث ، بعدما تمّ تسجيل عزوف عن التمدرس في عدّة مؤسسات تعليمية.

وجاء في بيان الوزارة ، أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات لضمان حق التلاميذ في التمدرس من خلال التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية الخاصة بالحياة المدرسية ، خاصة ما يتعلق بالمراقبة الصارمة واليومية لمواظبة التلاميذ على الحضور خلال ما تبقى من السنة الدراسية إلى غاية 30 جوان .

وقالت وزارة التربية إنها سجّلت عزوفا عن الدراسة وتذبذبا في وتيرتها على مستوى بعض المؤسسات التعليمية ، بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة للتلاميذ ، وهو ما يؤثر سلبا ، يضيف البيان ، على تنفيذ البرامج التربوية وعلى الفهم والاستيعاب لدى التلاميذ.