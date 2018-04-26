شاهد : رد وزير الشؤون الدينية على جماعة ساركوزي و صنصال

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بأن هناك من يسمون أنفسهم بمثقفي ونخبة فرنسا يردون أن يحذفوا الآيات القرآنية التي تمس المسيحية أو اليهودية أو الآيات التي تتكلم عن الجهاد، مشيرا بأنهم يريدون تأليف قرآن جديد، متسائلا من سيقرأ هذا الكتاب .

وذكر الوزير بأنه يستبعد أن يجدوا في مجتمعاتنا من يقبل فكرتهم ويوقع معهم ويؤازرهم، مؤكدا في سياق ذاته بأن الأمة مستهدفة في دينها الواحد والموحد، وأن المسلمين مستميتين في الدفاع عن أوطانهم وأعراضهم وعن دينهم، مع العلم بأن مطلب حذف سور قرآنية رفعه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزراء سابقون وعدد من مثقفي وفنانين فرنسيين .