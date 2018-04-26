عين الدفلى: إنقاذ عاملين من الموت كانا عالقين بسد سيدي أمحمد بن طيبة

تمكنت عناصر الحماية المدنية من إنقاذ عاملين من موت محقق كانا عالقين بمصب سد سيدي أمحمد بن طيبة ببلدية عريب دائرة العامرة بعين الدفلى .

وحسب ما ورد للنهار، فإن الضحايا وأعمارهم مابين 47 سنة و49 سنة كانا على متن قارب يقومان بتنظيف السد من بقايا الاشجار.

أين جرفتهما المياه إلى مصب السد الذي يرتفع عن مستوى الأرض بأكثر من 25 متر.

وبفضل التدخل السريع والفعال لأعوان الحماية المدنية وبتدعيم من فرقة الغطس تمت عملية الإنقاذ بنجاح وفي ضرف وجيز.

حيث تم تقديم الأسعافات للضحيتين في عين المكان.