وزير الاتصال : لا قناة تلفزيونية عمومية جديدة

استبعد وزير الاتصال، جمال كعوان، اليوم الخميس إنشاء قناة تلفزيونية عمومية جديدة في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمود قيساوي يتعلق بضرورة إنشاء قناة إعلامية مهمتها "تسويق الصورة الحقيقية للجزائر في الخارج وإظهار مدى تمسك الجزائر بمبادئها المتعلقة بعدم التدخل في شؤون الغير"، أن "المعركة الحقيقية اليوم تتمثل في محتوى المادة الإعلامية"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك محتوى جزائريا حول الذاكرة وأن أغلب الكتابات حول المعارك الجزائرية تبقى مقتصرة على كتابات وسائل الإعلام الأجنبية".

واعتبر كعوان، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن الانطلاق في هذا المشروع يتطلب "إجراء دراسة جدوى والتأكد من فاعليته في ظل التنافس الشرس في هذا الميدان قبل تسجيله للتنفيذ في برامج لقطاع الاتصال"، مبرزا أنه "قد يكون من الحكمة حاليا تركيز الجهد على تحسين آداء القنوات الوطنية الخمس بدل تشتيت الإمكانيات المتوفرة وهدرها في مسعى غير مضمون النتائج".