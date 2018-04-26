ضمان المناوبة في المستشفيات إجباري على الأطباء المقيمين

فرضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضمان المناوبة والخدمة الأدنى للأطباء المقيمين بعد دعوات الدخول في إضراب.

وبعثت وزارة الصحة إلى كافة المعنيين بالقطاع بتعليمة من أجل ضمان الخدمة الأدنى والمناوبة بالمستشفيات ومصالح الإستعجالات.

وجاء في التعليمة أن المستشفيات مجبرة على ضمان مواصلة الخدمة العمومية الضرورية لتفادي حدوث إضطرابات في مواعيد العلاج للمرضى.

وأضافت ذات التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، أن الأطباء المقيمين وأعوان شبه الطبي مجبرون بالمناوبة.

لضمان علاج المرضى المقيمين بالمستشفيات وضمان الخدمات الإستعجالية.

لأن الخدمة الأدنى ضرورية حسب المادة 38 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990، من أجل ضمان المناوبة في المستشفيات.

وكذا مصلحة الإستعجالات ومتوزيع الدواء.

كما حملت التعليمة المسؤولية لرؤساء المصالح الذي ستوجب عليهم وضع قائمة بأسماء الأطباء المعنيين بالمناوبة وضمان الخدمة حسب ساعات العمل اليومية.

والعاملين في القطاع شبه الطبي في الإستعجالات من أجل ضمان المناوبة.

للإشارة فقد هدّد الأطباء المقيمون بالدخول في إضراب بداية من يوم الأحد المقبل.