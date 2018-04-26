بالفيديو: الطفل حسن دياب وأبوه يرويان رواية "كيميائي دوما" في لاهاي

أكد مندوب روسيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن بلاده على ثقة بأن ما حدث في دوما السورية تمثيلية.

مضيفا أن بوسع روسيا إثبات زيف فيديو “القبعات البيضاء”.

وقال شولغين خلال مؤتمر صحفي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، عقد بمدينة لاهاي.

اليوم بوسعنا أن نثبت أن شريط الفيديو التابع لـ “القبعات البيضاء” عبارة عن تمثيلية.

بالتالي لم يعد أي أساس من الحقيقة لإشارات شركائنا الغربيين إلى أن هذه المادة بمثابة الدليل على وقوع هجوم كيميائي”.

وأعاد المندوب الروسي إلى الأذهان أن شريط الفيديو المذكور الذي أصبح الحجة الرئيسية في “ضرورة معاقبة السلطات السورية”.

وأشار إلى أن روسيا كانت ولا تزال على ثقة من أن الادعاء باستخدام السلاح الكيميائي هو استفزاز.

وقال إنها ممكنة، لأن الأمريكيين يهددون من جديد باستخدام القوة ضد سوريا، لكننا لن نسمح بذلك.

ولفت شولغين إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعددا من الدول الأوروبية الأخرى.

لم يحضروا الاجتماع مع شهود العيان في لاهاي، مرجحا بأنهم “يخشون الحقيقة”.