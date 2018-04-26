غرق 3 أشخاص بواد عين بوشقيف بتيارت

عثر، في حدود الواحدة من زوال اليوم، أعوان الحماية المدنية على جثة الضحية الثالثة التي جرفتها مياه الواد العابر لبلديتي السوقر وعين بوشقيف ليلة أمس، وهو الطفل يوسف لخضر تومي البالغ من العمر عامين.

وكان عناصر الحماية المدنية انتشلوا جثة أخته مروى البالغة من العمر 9 سنوات ليلة أمسن في حدود منتصف الليل وثم جثة والده البالغ من العمر 60 سنة صبيحة اليوم في حدود السابعة و النصف، بعد أن جرفت مياه الواد السيارة التي كانوا على متنها أثناء عودتهم إلى مسكنهم العائلي بمزرعة مريجة.

وتم تسجيل ارتفاع في منسوب مياه وادي "مكرة" بسيدي بلعباس، جراء الأمطار الغزيرة التي عرفتها الولاية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما استدعى تجنيد عناصر الحماية المدنية بعين المكان في حالة تأهب خوفا من حدوث فيضانات.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس أنه بالنظر لسوء الأحوال الجوية وكمية الأمطار المتساقطة عبر إقليم ولاية سيدي بلعباس منذ ليلة أمس تم تجنيد أعوان من الحماية المدنية تحسبا لأي طارئ.

كما تلقت ذات المصالح نداء مفاده سقوط شخص بوادي "مكرة" العابر لحي "هواري بومدين" وسط مدينة سيدي بلعباس، ليتم تجنيد فرق غطس تضم 12 غطاسا بالإضافة إلى 65 عونا للحماية المدنية من مختلف الرتب للبحث عنه،

ووفقا لذات المصدر، أن عملية البحث عن الشخص المفقود لا تزال متواصلة.

ودعت مصالح الحماية المدنية السكان المجاورين لضفة وادي مكرة إلى التحلي بالحيطة والحذر وتجنب العبور على طول مجرى هذا الوادي.

كما تدعو سائقي المركبات كذلك للتحلي باليقظة وعدم الإفراط في السرعة خلال هذه الوضعية التي تتميز بسوء الأحوال الجوية.