وزارة التربية تمنح حرية تحديد تاريخ توقف الدروس

قررت وزارة التربية الوطنية منح المؤسسات التربوية حرية تحديد تاريخ توقف الدروس حسب تقدم سير البرنامج على مستواها، في حين سيتمّ توزيع الكتب المدرسية على الفئات المعنية بالمجانية وبيعها للفئات الأخرى، ومباشرة صب منحة الـ3 آلاف دينار الخاصّة بالمعوزين الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة 2018-2019 بين 25 و28 جوان المقبل.

أوضح المكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية لـ"الخبر" أن تاريخ الـ15 ماي الذي أعلن عنه من قبل هو تاريخ تقريبي لموعد استكمال البرنامج في المؤسسات التربوية، وفسر الأمر بكون تقدم الدروس يختلف من مؤسسة لأخرى، وعليه تم منح الحرية لها في تحديد تاريخ توقف الدراسة.

كما أشار المتحدث إلى أن البرنامج في أغلب المؤسسات سيستكمل في أجل أقصاه الـ25 من شهر ماي المقبل، وهذا بعد الإجراءات التي تم اتخاذها، على غرار التعديل البيداغوجي، غير أن استكمال البرنامج "لا يعني توقف الدراسة"، حيث أكد أن المؤسسات التربوية ستبقى مفتوحة من أجل منح دروس الدعم وحل التمارين وتمكين التلاميذ، خاصة منهم المقبلين على إجراء امتحانات نهاية الطور، من المراجعة الجماعية.

كما ذكر المصدر ذاته أن جميع المؤسسات التربوية ستنظم "أسبوع المدرسة" المتزامن مع نهاية السنة الدراسية الجارية 2017-2018 الرسمي، حيث حدد من 25 إلى 28 جوان المقبل وسيكون تحت شعار "المدرسة تحتفل"، تنظم فيه نشاطات فكرية وترفيهية وثقافية وندوات مختلفة، ويتم فيه توزيع الكتب المدرسية وتخصيص يوم تحت عنوان "الكتاب التضامني" يتم فيه تمكين التلاميذ من تبادل الكتب المدرسية أو بيعها بأسعار معقولة مع تسليم الكتب للأولياء وكذا منحة 3 آلاف دينار.

على صعيد آخر، أكد المتحدث أن امتحان نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" دورة جوان 2018 سيكون مطابقا لدورة الامتحان في السنوات الماضية، سواء من حيث بناء المواضيع والأسئلة أو طريقة الطرح وغيرها.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد عدلت من تاريخ إجراء امتحان نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" دورة جوان 2018، حيث أطلقت استشارة واسعة حول تاريخ تنظيمه، أبدى من خلالها 71.3 بالمائة من المشاركين رغبتهم في تأجيل دورة 2018 إلى ما بعد شهر رمضان أي في الفترة الممتدة ما بين الـ20 والـ25 جوان القادم، فيما أعرب 28.7 بالمائة عن رغبتهم في الإبقاء على التواريخ السابقة التي كانت محددة من الـ3 إلى الـ7 جوان، في حين تم الإبقاء على امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي يوم الـ23 ماي وشهادة التعليم المتوسط ما بين الـ28 والـ30 ماي 2018، أما البكالوريا التجريبية أو "البيضاء" فستجرى بداية من 20 ماي.

من جانب آخر، حددت وزارة التربية الوطنية، أمس، تواريخ سحب استدعاءات المترشحين لامتحانات نهاية الطور الخاصة بهم عبر موقع الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات "أونيك".

وعليه، سيتمكن المترشحون لامتحان نهاية التعليم الابتدائي "السانكيام" من مواصلة عملية سحب استدعاءاتهم التي انطلقت أمس الأربعاء 25 أفريل إلى غاية الـ23 من شهر ماي المقبل.

أما المترشحون لامتحان نهاية التعليم المتوسط فسيسحبون استدعاءاتهم في الفترة الممتدة ما بين 30 أفريل إلى غاية 30 ماي، في حين ستنطلق عملية سحب المترشحين لامتحان نهاية التعليم الثانوي "بكالوريا" الاستدعاءات في 20 ماي، على أن تستمر إلى غاية 25 جوان المقبل.

يذكر أن امتحان نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" دورة جوان 2018 ينطلق في 20 جوان، وستستمر عملية سحب الاستدعاءات إلى غاية آخر يوم من الامتحانات، وهذا لتمكين المترشحين الذين يضيعون استدعاءاتهم من استرجاعها عبر الموقع الإلكتروني مباشرة، ودون تعقيدات.