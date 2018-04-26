لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد في أحداث العنف الأخيرة

ضربت لجنة الانضباط المجتمعة يومي الثلاثاء والأربعاء بيد من حديد بعد أحداث العنف التي عرفتها مختلف الملاعب الجزائرية مؤخرا، حيث عاقبت اللجنة فريق مولودية الجزائر بـ 3 مباريات بدون جمهور اثنتان منها مع وقف التنفيذ وغرمة مالية بـ20 مليون سنتيم، فيما عوقبت شبيبة القبائل بـ3 مبارايت دون جمهور واحدة منها مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ20 مليون سنتيم و5 ملايين سنتيم بسبب سوء التنظيم.

من جهته سلطت ذات اللجنة عقوبة اللعب دون جمهور بمباراة واحدة ضد اتحاد بسكرة وغرامة مالية بـ20 مليون سنتيم.

كما عوقب اتحاد الحراش بمبارتين دون جمهور واحدة منها مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ20 مليون سنتيم بسبب أحداث مباراة اتحاد بلعباس ضد اتحاد الحراش.

في المقابل ضربت لجنة الانضباط بقوة وعاقبت لاعب اتحاد العاصمة حمزة كودري بالإيقاف لعامين عام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ15 مليون سنتيم بعد اعتداءه على محافظ مقابلة اتحاد العاصمة ضد شباب قسنطينة.

في المقابل عاقبت اللجنة لاعب الاتحاد عبد الرؤوف بن غيث بالإيقاف لـ8 مباريات 4 منها مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ6 ملايين سنتيم بعد ان قام بسلوك غير لائق اتجاه الرسميين في مقابلة فريقه ضد شباب قسنطينة.

وعوقب بدوره لاعب اتحاد العاصمة أيوب عبد اللاوي بالإيقاف لـ3 مباريات واحدة منها مع وقف التنفيذ.

كما عاقبت اللجنة لاعب مولودية الجزائر سفيان بن دبكة بالإيقاف لـ3 مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ بسبب اعتداءه على مناصر بعد مباراة المولودية والكناري.