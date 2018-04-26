بالفيديو .. الكوميدي الجزائري المعروف بـ "أسم الجنرال فارس" يعلن إعتزاله الفن!

أعلن الفنان الكوميدي محمد يبدري، يوم أمس الأربعاء عتزاله نهائيا لأي نشاط فني تلفزيوني أو مسرحي.

وقال الفنان المعروف بـ "أسم الجنرال فارس" عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك أن قرار اعتزاله جاء بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشها الفنان الجزائري منذ سنوات.

وأضاف: "قرار اعتزالي يأتي بعد أكثر من عشرين عاما من النضال في المجال الفني الذي بات العمل فيه مستحيلا خلال الفترة الأخيرة." داعيا الجهات الوصية على الفن والفنانين بضرورة العناية بما تبقى من الفنانين المخلصين الذين يتكبدون الكثير من المشاكل والمعاناة في سبيل تقديم فن جزائري يليق بصورة الثقافة الجزائرية.

ويذكر أن محمد يبدري قد عرف من خلال العديد من الاعمال الكوميدية الناجحة على غرار برنامج "راب نيوز"،وكذا سلسلة "عاشور العاشر"، وأعمال أخرى.