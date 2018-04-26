نيوكاسل مهتم بالدولي الجزائري ياسين براهيمي

كشفت الصحافة الإنجليزية، أنّ الجزائري ياسين براهيمي محل اهتمام مدرب نيوكاسل “رافا بينتيز” الذي يريد ضمه في الصائفة المقبلة.

فبعد إيفرتون، نيوكاسل هو الآخر يتابع باهتمام كبير الجزائري، ومن المنتظر أنّ يقدم عرضه لإدارة بورتو مع نهاية الموسم.

ويسعى بينتيز لإقناع نجم “الدراغاو” بالانضمام للفريق ولربما سيشكل ثنائيا مع سليماني الذي يتجه للإنضمام بصفة نهائية لـ “الماغ بايس”.

يذكر أنذ براهيمي، قد طلب من فريقه درس العروض التي تصله خاصة من الدوري الإنجليزي.