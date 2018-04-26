المهرجان الثقافي الأوروبي ينطلق الخميس تحت شعار "ألوان أوروبا"

تحت شعار “ألوان أوروبا”، ينطلق، الخميس، المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر في دورته 19 ومن المنتظر أن تستمر هذه التظاهرة إلى غاية 13 ماي القادم بعرض مجموعة من الأفلام والعروض الموسيقية والراقصة التي تمثل الثقافة الأوروبية بمشاركة نحو عشرين بلدا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، جون أورورك أن قافلة الثقافة الأوروبية ينتظر أن تجوب، إضافة إلى العاصمة، كل من عنابة وقسنطينة وتلمسان ووهران. في حين تبقى العروض الموسيقية مقتصرة فقط على مدن الشمال بسبب غياب الدعم اللوجستكي في هذا الجانب، كما أكد ذات المتحدث أثناء تقديم مفردات برنامج الطبعة أن الجمهور “مطالب ابتداء من هذه السنة بدفع 300 دج مقابل تذكرة الدخول”.

وفي إطار البرنامج المسطر ينتظر أن تحيي مغنية الفادو البرتغالية ماريا إيميليا حفلا بالعاصمة في حين ستكون مجموعة “غالو ستريت” (هولندا) في الموعد من خلال حفل خاص بموسيقى الجاز. فيما سيكون الجمهور على موعد مع المغني والعازف جمال لعروسي في حين سيرافق عازف البيانو الهاشمي لونيسي السوبرانو ستيلا لويز غويك.

وفي إطار البرنامج الموسيقي دائما سيعرف المهرجان إلى جانب مشاركة عازف البيانو إسماعيل بوحوحو الذي تعاون مع موسيقيين ذوي شهرة، عرضا خاصا بالرقص المعاصر للشركة البريطانية “كاملون”.

أما العروض السينمائية، تحضر بلجيكا من خلال فيلمها “نوس” حفل زفاف لستيفان ستريكر والسويد في فليمين “سيف سبييبز استري” لكاتي ايدفالدت و”عائلة سورية” لفليب فان ليو. سيكون للأطفال أيضا نصيب في العروض من خلال عرض سحري يحمل عنوان “بلغاريا سحر لا يقاوم” من تقديم الساحر بوريسلاف بوريسوف والمغنية دسيسلافا نيكولافا. هذا الى جانب معرض للتصوير الفوتوغرافي، حيث توقّع بلغاريا لمستها في هذه الطبعة بمعرض “عبير ومدن بلغارية” الذي سيضم أعمالا للمصور البلغاري كراسمير ماتاروف ومواطنه روسلان أسانوف.