أسعار النفط ترتفع وتبقى قريبة من أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء ، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة، وكذلك من السعر الذي تعتبره الجزائر مناسبا لمواصلة استثماراتها في قطاع المحروقات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 14 سنتا إلى 74.00 دولارا للبرميل، بعد أن كانت قفزت في جلسة الثلاثاء إلى 75.47 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 .

وكان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور ، قد صرّح أمس بأن سعر 75 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط و يسمح للجزائر بتنفيذ الاستثمارات في القطاع.