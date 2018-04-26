ابتداءً من يوم غد الجمعة...إنقطاع التيار الكهربائي عن 5 بلديات بوهران

ستشهد عدة بلديات بوهران انقطاع التموين بالكهرباء بشكل مؤقت نهاية هذا الشهر، بفعل اشغال صيانة لشبكة الكهرباء حسب ما أعلنت عنه مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانية بوهران، التابعة للمجمع الوطني سونلغاز.

وقال المصدر أن انقطاع الكهرباء سيمس 5 بلديات هي: عين الترك وبوسفر والعنصر وعين البيضاء وذلك يومي 27 و28 أفريل الجاري من الساعة السابعة صباحا الى الخامسة زوالا، وفق ما أبرزته ذات الهيئة في بيان صحفي.

كما سيتم قطع التموين بالكهرباء عن منطقة الحساسنة ببلدية مرسى الحجاج يومي 29 و30 أفريل من الساعة الثامنة صباحا الى غاية السادسة زوالا.

وأشار ذات المصدر الى أن هذه الأشغال تندرج في إطار الصيانة وتأهيل الشبكة من أجل تحسين الخدمة للمواطن.