مواضيع موحدة في امتحانات "الباك الأبيض".. وتعديل رزنامة التوقيت

أمرت وزارة التربية، من خلال المفتشية العامة للبيداغوجيا، مفتشي التربية الوطنية للمواد، بدراسة إمكانية توحيد مواضيع اختبارات البكالوريا البيضاء المقرر في 13 ماي على مستوى المقاطعات، لتشخيص النقائص لدى المترشحين ومحاولة استدراكها خلال التصحيح الجماعي.

علمت “الشروق” أن مفتشي التربية للمواد للتعليم الثانوي، منكبون على دراسة إمكانية الذهاب نحو توحيد اختبارات البكالوريا التجريبية، من خلال إعداد أسئلة موحدة بين تلاميذ المقاطعة الواحدة، وإذا تعذر على المفتشين تطبيقها، يذهبون لتوحيدها على مستوى مجموعة من الثانويات الواقعة تحت إشراف “مفتش المادة” التي تصل إلى 5 ثانويات، وذلك لتشخيص النقائص لدى المترشحين والعمل على استدراكها خلال التصحيح الجماعي المزمع في 20 ماي المقبل. مؤكدة مصادر الشروق أن الوزارة عدلت للمرة الثانية على التوالي في رزنامة البكالوريا التجريبي الذي تقرر تقديمه إلى 13 ماي بدل 20 من نفس الشهر، بعدما كان مقررا في 27 ماي حسب الرزنامة الأولى.

وأشارت المصادر أن تلاميذ السنة أولى والثانية ثانوي سيكونون على موعد مع اختبارات الفصل الثالث في 27 ماي المقبل، بدل الثالث جوان القادم، على أن يتم برمجة التصحيح الجماعي في 3 جوان المقبل، فيما تم تحديد الفترة الممتدة ما بين 7 و10 جوان لعقد مجالس الأقسام، على أن يخضع الراسبون لدورة استدراكية في 13 جوان.

أما مجالس القبول والتوجيه للسنة أولى ثانوي سيتم عقدها في 17 جوان، أما في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 من نفس الشهر سيتم تسليم كشوف النقاط النهائية للتلاميذ.

وفي الشق المتعلق باختبارات السانكيام التجريبي، فقررت وزارة التربية جعلها في 9 من ماي القادم، أما التصحيح الجماعي فمن المقرر أن يكون في 15 ماي، ليتم منحهم مهلة أسبوع راحة قبل موعد الامتحان الرسمي، وبالمقابل حددت الوصاية 10 جوان المقبل لإجراء اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، على أن تكون اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبية، في 13 ماي المقبل، وسيكون المترشحون على موعد مع التصحيح الجماعي في 20 من نفس الشهر، على أن تكون اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ باقي المستويات في المتوسط في 10 جوان.