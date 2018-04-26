الجزائر تشارك في ندوة باريس حول مكافحة تمويل الارهاب..

يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الخميس، بباريس في الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الإرهاب المنعقدة تحت شعار “لا أموال للإرهاب”، مثل ما أكد، الأربعاء، بيان للوزارة.

وتشكل هذه الندوة التي نظمتها كل من فرنسا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فرصة للمشاركين “لمعالجة المسألة الشائكة لتمويل الإرهاب وبحث سويا الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تجفيف منابع تمويل هذه الظاهرة”.

وأوضح ذات المصدر أن “مساهل تمت دعوته للمشاركة في هذه الندوة بصفته عضوا في مجموعة النقاش حول مكافحة الجريمة المنظمة من أجل تجفيف تمويل الإرهاب”، وبهذه المناسبة، سيعرض وزير الشؤون الخارجية “تجربة الجزائر في هذا المجال والدروس المستخلصة من الاجتماع المنظم من طرف الجزائر والمنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب في 25 أكتوبر الماضي بالجزائر العاصمة حول العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب”.

كما ستتيح ندوة فرنسا الفرصة للوزير من أجل إبراز نتائج وتوصيات “الندوة الدولية رفيعة المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في افريقيا” التي نظمت من طرف الجزائر والاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 أفريل 2018 بالجزائر”، مثل ما أوضح البيان الذي خلص إلى أن مساهل سيجري على هامش هذه الندوة، مباحثات مع عدة رؤساء وفود الدول المشاركة.