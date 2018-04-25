المنزل النظيف هو المنزل السليم

طوّرت إل جي صنفين من المكانس الكهربائية المنزلية و هماA9 و هوم بوت hom-bot و قد جمعا بين الذكاء و المرونة و الفعالية ليكونا بذلك خير حليفين لأنصار المنازل النظيفة و السليمة خاصة في هذه الفترة من السنة المتميزة بإطلاق أعمال التنظيف الكبرى بالمنازل و لكن أيضا بظهور علامات الحساسية المرتبطة بفصل الربيع.

حتى يكون المسكن العائلي نظيفا وسليما و محافظا على صحة و سلامة المتساكنين، وجب القيام بمجهود بدني من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية على غرار أوجاع الظهر أو كذلك أصناف من الحساسية.



للتخلص من كلّ ذلك، فكّرت شركة ال جي في تصميم منتجين من المكانس المطوّرة الموجّهة كلّيا نحو توفير راحة و رفاهية المستخدم الذي يمكن له من خلال استخدام هذين المنتجين تحسين نمط حياته اليومية.

يضع هذين المنتجين حدّا للمئات من البكتيريا الموجودة في السجاد و الستائر إلى جانب التخلص من آلاف الشوائب المستقدمة من خارج المنزل كما يجنّبان المستخدم الأعمال الشاقة من نفض يدوي و تحريك لكلّ محتويات البيت أثناء التنظيف.



تتميز المكنستين الكهربائيتين A9و هوم بوت hom-bot بالنعومة و الذكاء الملائمين لمتطلبات أعمال التنظيف ما يجعلهما في خانة الضروريات القادرة على إعادة النظر في عبء التنظيف و القادرة على مزيد تقريب المستخدم من الفضاء الداخلي لمنزله و حياته الأسرية.

تتميز المكنسة الكهربائية A9 على سبيل المثال بسهولة استخدامها و ربطها بأجهزة ال جي الأخرى خاصة باستخدام الهاتف الذكي ما يسمح من خلال نقرة واحدة بربح الوقت و المساعدة على إضفاء مزيد من النجاعة على البرامج اليومية للمستخدم سواء كان رجلا أو امرأة.

يتطلّب ذلك بكلّ بساطة ربط المكنسة بالهاتف الذكي للتمكن من تحريكها عن بعد و جعلها تتجوّل في كلّ أرجاء المنزل حتى في الأماكن الأصعب نفاذا و ذلك للحصول على فضاءات نظيفة في أدق الزوايا.

يسمح هذا الربح الواضح للوقت و الجهدللمستخدم بالاهتمام بأولويات أخرى كما يساعده على تحسين مردوديته في العمل مع استخدام أجهزة مقتصدة للطاقة.



كيف ذلك؟ بخلاف المنتجات الكهرومنزلية الأخرى الموجهة للعموم، تتميز منتجات ال جي باستهلاكها الضعيف للطاقة و بالتالي انبعاث نسب ضعيفةمن الغازات السامة.

صنعت المكانس الكهربائية ال جي انطلاقا من مواد و موارد طبيعية باقية طوال فترة بقاء المنتج و هي بذلك تنخرط في السياسة الدولية التي تعتمدها ال جي و الرامية للحفاظ على صحة المستهلكين و محيطهم الأسري و البيئي لضمان حياة أكثر سلامة معا.

الحياة أفضل مع ال جي، أليس كذلك !