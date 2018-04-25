توقيف رامي مناصر المولودية بواد الرمال

ألقى أمن قسنطينة القبض على الشخص الذي قام برمي مناصر مولودية الجزائر في مجرى وادي الرمال بقسنطينة، قبيل مواجهة نصف النهائي لكأس الجزائر بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر التي جرت بملعب الشهيد حملاوي.

ووفقا لتلفزيون “الشروق نيوز” الذي أورد الخبر، الأربعاء، فإن هذا الشخص الموقوف سيتم تحويله على المحاكمة، بعد سماعه من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة قسنطينة.

ومعلوم أن مصورين هواة، نشروا على موقع “اليوتيوب” عقب مواجهة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، شريط فيديو يظهر قيام شخص برمي مناصر للعميد في مجرى وادي الرمال للمياه القذرة بقسنطينة، مما تسبّب له في عدة كسور. حيث أكدت التقارير الطبية أنه لن يتماثل للشفاء قبل 3 أشهر.