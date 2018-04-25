فلسطين تخاطب العالم من الجزائر: دعم الجزائر لنا يزيد في قوتنا وصمودنا

“دعم الجزائر يزيد قوتنا ويعزز صمودنا في وجه الاحتلال الغاشم"

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، بالجزائر العاصمة خلال احتفالية الذكرى الثلاثين لاستشهاد “ايقونة النضال والجهاد” الفلسطيني، خليل الوزير “ابوجهاد” والذي يوافق 16 أفريل من كل سنة، ان الشعب الفلسطيني “باق على عهد ابناء الحجارة وعلى ما ناضل من اجله ابوجهاد لأخر نفس”.

وقال السفير الفلسطيني: “من هنا من أرض الجزائر نقول للعالم كله لن نكل ولن نركع ولن نمل في النضال والاستمرار بكافة الاساليب لتحرير فلسطين واليوم نجدد العهد في ذكرى 30 لاستشهاد ابوجهاد ان النضال مستمر مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت القضايا من حولنا، معقدة ورسالتنا واضحة وهدفنا واضح التخلص من الاحتلال”.

كما أكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة منظمة الأسرى والجرحى، المناضلة انتصار الوزير (أرملة الشهيد أبوجهاد) في ذكرى استشهاد زوجها انها “باقية على العهد”، ومواصلة لما بداه زوجها “شهيد الوطن وأن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بالرغم من وجود مساعي ممنهجة لإنهاء القضية الفلسطينية”.

وأضافت في ذات السياق ان “القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة مقدسة.. ولن نقبل المساس بها”، منتقدة بذلك القرار الأمريكي بشأن القدس والذي - كما قالت- “قفز على الشرعية الدولية”، موضحة أن الولايات المتحدة فقدت الشرعية لتكون راعية لعملية السلام بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل، و«نحن مستعدون وعلى رأسنا الرئيس، محمود عباس، للدفاع بكل الطرق والوسائل عن أحقيتنا بالقدس”.

كما أشادت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ب«مواقف الجزائر المشرفة وجهودها في دعم فلسطين والشعب الفلسطيني على مر السنوات الماضية”، قائلة : “دعم الجزائر يزيد قوتنا ويعزز صمودنا في وجه الاحتلال الغاشم”.

وأشادت بالجهود المبذولة من قبل اتحاد النساء الجزائريات في إيصال صوت المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية، ناهيك عن التوأمة التي تم ابرامها بين اتحاد النساء الجزائريات ونظيره الفلسطيني، امس انطلاقا من رابط الأخوة والتضامن مع فلسطين، مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تشمل العلاقات الثنائية و«سبل دعم المرأة الفلسطينية في ظل التحولات الجارية...”.

وفي ذات السياق، أكدت رئيسة الاتحاد العام للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي لوأج، أن اتحاد النساء الجزائريات، يحرص دائما على إيصال صوت المرأة الفلسطينية ورفع انشغالاتها، ويدافع عنها في جميع المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الإتحاد تطرق إلى هذا الموضوع، حق الفلسطينيات في الحياة الكريمة على أرضهن، خلال اللقاء مؤخرا مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الدورة الـ62 لحقوق المرأة بنيويورك.

وخلال مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاستشهاد “ابوجهاد”، تسلمت أرملته، وسام الشرف احياء للذكرى من قبل رئيس جمعية مشعل الشهيد، محمد عباد وسط حضور شخصيات سياسية وبرلمانية وجمعيات من المجتمع المدني مثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، والاتحاد العام للنساء الجزائريات.

يذكر أن خليل الوزير (أبوجهاد)، مهندس انتفاضة أطفال الحجارة، ويصفه الفلسطينيون بـ«أمير الشهداء”، اغتيل على يد عناصر من جهاز الموساد الإسرائيلي في 16 أبريل 1988، بتونس.