اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلم الجزائر أرشيفا للثورة

استلمت المديرية العامة للأرشيف الوطني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أزيد من 30.000 نسخة أرشيف متعلقة بعمل هذه الهيئة الإنسانية خلال حرب التحرير الوطني.

ويخص هذا الأرشيف أزيد من ثلاثين ألف وثيقة و صورة أصبحت قابلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع بعد مرور أجل 50 سنة من الحماية.

ومن بين هذه الوثائق توجد تقارير زيارات طبية إلى أماكن الاعتقال والمراسلات الرسمية مع طرفي النزاع ووثائق متعلقة بإنشاء الهلال الأحمر الجزائري والمساعدة التي قدمت للجزائريين اللاجئين في تونس والمغرب أو المرحلين إلى المناطق الداخلية للوطن.