شاهد بالفيديو: رسالة الجزائر للاتحاد الاوروبي " الجزائر لا تقبل المساومة والابتزاز "

نقلت مصادر أن ممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بالتفاوض، كان قد وصل إلى الجزائر في زيارة أمس الأول، وذلك للتحري مجددا في قضية حظر الجزائر للاستيراد وإعداد قائمة بالسلع الممنوعة من الدخول لمزاحمة الإنتاج الوطني.

وفي السياق، أكد، الثلاثاء، وزير التجارة سعيد جلاب أن الجزائر فعلا قدمت توضيحات للشركاء الأوروبيين حول التدابير المؤقتة التي اتخذتها للحد من الواردات في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، موضحا على هامش اجتماع بحث موضوع الصادرات خارج قطاع المحروقات، أنه تم تقديم شروحات وافية للشركات الأوربيين الذين تربطهم بالجزائر علاقة استراتيجية، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة صعبة للغاية على المستوى المالي، خصوصا في الميزان التجاري والمدفوعات وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ”فترة انتقالية، على اعتبار أن الإجراءات أملتها الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.