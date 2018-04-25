قطاع التربية لا تمسّه قرارات "التقشّف "..!

رخصت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية بطلب من هذه الأخيرة بمركزية قرارات فتح المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة مديريات التربية بعنوان 2018 مع التوظيف لرتبة مدرسة ابتدائية عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات الكتابية واختبار شفهي لضمان توفير التأطيرين البيداغوجي والإداري للدخول المدرسي المقبل.

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على طلب الرخصة التي تقدمت بها مصالح بن غبريت بتاريخ 16 و17 أفريل الماضي بفتح المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة مديريات التربية بعنوان سنة 2018 شريطة تبليغها لمصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري للدراسة والإبداء مع ضبط المناصب المالية المفتوحة بدقة وتوزيعها على مديريات التربية للولايات المعنية حسب الرتب والمواد، على أن تتم مراعاة، عند توزيع المناصب المالية الشاغرة في نمط التوظيف الخارجي، أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا التأكد المسبق من عدم وجود منتوج تكوين للتوظيف المباشر أي خريجي المدارس العليا للأساتذة.

وشددت مصالح بوشمال من خلال مراسلة وجهتها الى وزارة التربية مؤرخة في 22 أفريل 2018 تحوز “البلاد” على نسخة منها ردا على مراسلة الوزيرة التي تقدمت بها لمصالح الوظيفة العمومية على ضرورة قيام مصالح بن غبريت بتبليغ المقرر المتضمن توزيع المناصب المالية الشاغرة على أنماط التوظيف والترقية لمديرية الوظيفة العمومية في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ توقيعه وقبل فتح هذه المسابقات والامتحانات المهنية مع برمجة العمليات الخاصة بالرتب المعنية بالتكوين المتخصص في المخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

وأمرت مصالح بوشمال مديريات التربية التي لم تقم بتبيلغ حصيلة عمليات التوظيف والترقية المنجزة من طرفها للسنة المالية المنصرمة بالتعجيل في إعداد هذه الأخيرة وتبيلغها للوظيفة العمومية قبل مباشرة فتح أي مسابقات أو امتحانات مهنية وهذا طبقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 149 المؤرخ في 25 أفريل 2012، كما أمرت مديريات التربية برفع التحفظات المسجلة من طرفها في هذا الشأن.

وأبدت الوظيفة العمومية موافقتها على طلب الوزارة تقليص مدة التسجيلات في الرتب التي يتم فتح مسابقات على اساس الاختبارات بشأنها الى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ صدور اول إعلان في الجرائد.

وفيما يتعلق باللجوء الى المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية واعتماد مواد الاختبارات المدرجة تحت مبرر إعادة تصنيف رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية وتغيير نمط التوظيف الخارجي في الرتبة الى مسابقة على أساس الاختبار، أكدت مراسلة الوظيفة العمومية أن التوظيف في هذه الرتبة يتم عن طريق التوظيف المباشر من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحاصلين على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج بثلاث سنوات من التكوين ويتم ايضا عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين حاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.

وأشار التعليمة إلى أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/ 149 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحددة لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العمومية وإجرائها لاسيما المادة 3 التي تكرس نمط المسابقة على اساس الشهادات الى جانب أنماط التوظيف المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة التي تكفل المشاركة لفئة الأعوان المتعاقدين والأعوان الذين يمارسون في اطار جهازي المساعدة على الأدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وألزمت في هذه الحالة اللجوء الى التوظيف عن طريق المسابقة على اساس الشهادات عندما يستوفي هؤلاء الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك التربية. هذا الإجراء يمليه الانشغال بمنهح الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين واعطاء معني وغاية للسياسات العمومية للإدماج.

وأكدت مصالح بوشمال أنه تمت الموافقة على طلب الوزارة باعتماد نمط المسابقة على اساس الاختبارات في رتب الأساتذة والمواد المقترحة للاختبارات حرصا على ضمان توحيد نمط التوظيف في رتب الأساتذة وكذا الآجال المتعلقة بتنظيمها.

وشددت مصالح بوشمال على ضرورة تقيد مديريات التربية بالتعليمات السالفة الذكر في مجال التوظيف والحرص على تطبيقها وعدم مخالفتها تجنبا لظهور وضعيات تنازعية من شأنها المساس بمصداقية مسابقات التوظيف وسمعة الإدارة.