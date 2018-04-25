الحارس الجزائري دوخة “دوّخ” الجميع في السعودية!

خصص برنامج “صدى الملاعب” للإعلامي السوري الشهير مصطفى الأغا على شاشة “الأم بي سي” حيزا كبيرا من حلقته الثلاثاء، للحديث عن حارس فريق “أحد” الجزائري عز الدين دوخة بعدما تردد أن هذا الأخير قرّر تطليق فريقه والانتقال إلى فريق آخر، ما أربك الإدارة وبات حديث الجميع في الدوري السعودي!

وفي هذا السياق، قال أحد ضيوف البرنامج الذي تبثه شاشة “أم بي سي” يوميا ويهتم بأخبار الدوري السعودي والكرة العربية عموما، إن دوخة “دوّخ” خصومه فعلا “وبات رقما صعبا في الكرة المحلية بل إنه يحظى بشعبية كبيرة لدى السعوديين والعرب المتابعين لهذا الدوري”، في الوقت الذي شكك فيه البعض بقرار انتقال دوخة لفريق آخر وزعموا أن الأمر يرتبط أكثر بمصير الفريق والذي إن سقط من الدوري الممتاز فإن دوخة سينفصل عنه أما إن بقي فالأمر حينها سيختلف!!

لكن أحد الضيوف وهو صحفي رياضي، كشف سرّا يتعلق بارتباط عز الدين دوخة بفريق “أحد” ليس كرويا فحسب وإنما لارتباطه بالاستقرار في المدينة المنورة “مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم” وهو معطى مهم لا يمكن إسقاطه في العلاقة التي باتت تجمع الحارس الجزائري بالفريق والمدينة عموما!.