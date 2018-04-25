المنتخب الجزائري للمحليين يتربص استعدادا للسعودية

يخوض المنتخب الجزائري للمحليين من 4 الى 10 ماي المقبل بالمركز الفني الوطني ( الجزائر العاصمة) تربصا تحضيريا، تحسبا للمباراة الودية امام المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في مونديال روسيا، في 9 ماي المقبل على الساعة 18:30سا بملعب رامون- كرانزا بمدينة قادش (إسبانيا)، حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وعقد المدرب الوطني رابح ماجر جلسة عمل الاربعاء بمقر الهيئة الفيديرالية و المناجير العام للمنتخب حكيم مدان ومساعديه مزيان إيغيل وجمال مناد، للتحضير لهذا التجمع، حسب نفس المصدر.

وسبق لماجر ان استدعى في 4 أفريل الماضي 24 لاعبا، إضافة إلى خمسة احتياطيين، لهذا التربص الاعدادي, تحسبا للمباراة الودية امام المنتخب السعودي.

والجديد في القائمة, يتمثل في الاستدعاء الأول لكل من حسين العرفي (نصر حسين داي)، هشام الشريف الوزاني (مولودية الجزائر)، غربي صبري (مولودية وهران)، أيوب عزي (مولودية الجزائر) ومحمد نعماني (شباب بلوزداد).

ويعتبر لقاء المنتخب السعودي، الثاني "للخضر" بعد ذلك الذي واجهوا فيه رواندا وفازوا، عليها ب4-1 في جانفي الماضي بتونس.

من جهته، يشرع ممثل السعودية اليوم الأربعاء في تربص بماربيلا (اسبانيا) ويتواصل حتى 15 مايو وبالإضافة الى ملاقاته للمنتخب الجزائري للمحليين، يلعب السعوديون مباراة ودية أخرى أمام اليونان في 15 ماي بإشبيلية، اسبانيا دائما.

ويشارك المنتخب السعودي في مونديال-2018 ، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب روسيا ( البلد المضيف)، الارغواي ومصر. ويتأهل الفريقان الأولان إلى الدور ثمن النهائي.

قائمة اللاعبين المستدعين للتربص :

فوزي شاوشي (مولودية الجزائر)، عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، توفيق موساوي (نادي بارادو)، إسلام عروس (نادي بارادو)، أيوب عزي (مولودية الجزائر)، محنمد نعماني (شباب بلوزداد)، فاروق شافعي (اتحاد الجزائر)، السعيد بلكالم (شبيبة القبائل)، عبد القادر بدران (وفاق سطيف)، مختار بن موسى (اتحاد الجزائر)، أيوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر)، غربي صبري (مولودية وهران)، محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر)، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل)، حسين العرفي (نصر حسين داي)، العربي ثابتي (اتحاد بلعباس)، عبد الكريم زواري ( اتحاد بلعباس)، فريد الملالي (نادي بارادو)، عبد النور بلحير (شباب قسنطينة)، محمد لمين عبيد (شباب قسنطينة)، الحبيب بوقلمونة (شباب قسنطينة)، هشام الشريف الوزاني (مولودية الجزائر).

اللاعبون الاحتياطيون: سفيان بن دبكة (مولودية الجزائر)، زين الدين مكاوي (مولودية وهران)، أسامة درفلو (اتحاد الجزائر)، هشام نقاش (مولودية الجزائر) ومرياح قايا (نصر حسين داي).