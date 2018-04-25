شاهد بالفيديو: إستقبال أحمد أويحيى لقائد "أفريكوم"

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء ، مدير عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال توماس والدهاوسر، بحضور السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل .

وجاء في بيان للوزارة الأولى ، أن أويحيى استقبل قائد أفريكوم في الجزائر الجنرال توماس والدهاوسر ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقال الجنرال الأمريكي والدهاوسر على هامش اللقاء :"أتطلع رفقة كافة أفراد طاقم القيادة الأمريكية في إفريقيا ، الذين يعملون في إطار جهود الحكومة الأمريكية بالتنسيق مع السفير جون ديروشر ، إلى اكتشاف آفاق التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والجزائر".