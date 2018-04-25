السلطات السعودية تهدي قطعة أرض للنجم الكروي المصري محمد صلاح

أعلنت السلطات السعودية على لسان نائب رئيس المجلس البلدي لمكة المكرمة فهد الروقي، عن تقديمها قطعة أرض للنجم الكروي المصري محمد صلاح، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رجل الأعمال فهد الروقي، في تصريحات نقلتها الصحافة السعودية:”إن السعودية قررت إهداء صلاح قطعة الأرض بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، محرزًا 41 هدفًا وصانعًا 13، في أول مواسمه مع ليفربول”

وأوضح الروقي:”هناك أوجه وخيارات عدة في إهداء قطعة الأرض، حسب الكابتن محمد صلاح. ووفقًا للنظام، ففي حالة إجازة النظام منح أرض للكابتن فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه”.

وأكد المتحدث “أن السبب وراء إعلان هذا الإهداء هو دعم الشباب القدوة، أمثال الكابتن محمد صلاح، تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في الاستفادة من قيمة القطعة فستُباع، ويتم تسليمه مبلغها”. مشيرا إلى أنه استوحى تلك الخطوة وأقدم عليها اقتداء بأمير القدوة أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وختم الروقي تصريحه بالقول:”هذه الهدية تأتي اعتزازًا بالنجم المصري وبأخلاقه الكريمة وقيمه الرفيعة، فهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمح في بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين في بريطانيا، وجميع أهالي مكة المكرمة يعتزون به، ويقدرون كل قدوة في العالم الإسلامي”..

ووفقا لرجال القانون فإن فكرة إهداء القطعة الأرضية لمحمد صلاح يصعب تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود نظام يمنع تملك الأجانب للعقار بمكة المكرمة، فقد نقل موقع “المدينة” السعودي عن المحامي فهد المطيري، قوله:”إنه لا يجوز تملك غير السعوديين للعقار واستثماره كما نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير سعوديين للعقار واستثماره بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 15) تاريخ 18/4/ 1421 هجري، ويستثنى ما استثناه النظام أن يكون قد آل العقار إلى غير سعودي بالإرث أو الوقف حسب ما هو مفصل في النظام”.

و برّر رجل الأعمال الروقي في تصريح لموقع “المدينة”، تبرعه بأنه لم يحدد موقع القطعة، وأنها ستكون بداخل منطقة مكة المكرمة ولم يحدد أنها ستكون داخل مدينة مكة. مؤكدا أن كلًّا حر في رأيه ولا شأن لهم به وأن ذلك يخص اللاعب محمد صلاح الذي له حرية التصرف بها ومن الممكن تسليمه قيمة القطعة. كما أنه من الممكن قيام صلاح ببناء عمل خيري عليه من خلال التمويل ومن غير أن تكون باسمه، وممكن أن تكون القطعة بداخل منطقة مكة الواسعة بصفة عامة. مبينا أن هناك عدة أوجه وسيتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية للبحث عن الأنسب وقال:”محبةً في مكة أعطيناه في مكة”.