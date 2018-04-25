عبد المومن ولد قدور : 75 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط

قال المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور إن الجزائر ترى أن 75 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط يسمح بالاستثمارات في القطاع.

وقال ولد قدور للصحفيين في مدينة تمنراست أن الجزائر تأمل بأن يستمر سعر النفط عند 75 دولارا لأنه "يسمح لنا بالاستثمار، ويسمح لنا بالاستكشاف وتجديد احتياطياتنا".

وأضاف أيضا إن مسؤولين من سوناطراك سيسافرون إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم للاجتماع مع مديرين تنفيذيين في شركة إكسون موبيل لمناقشة الشراكة.

وقال دون أن يذكر التفاصيل "لقد اجتمعنا معهم بالفعل ثلاث مرات، وهذه ستكون (المرة) الرابعة. أنا متفائل بأنه ستكون هناك نتيجة قريبا".

وفي مارس، قال ولد قدور إن إكسون موبيل مهتمة بالعمل في الجزائر.