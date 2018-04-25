شكيل خليل ألقى محاضرة الاقتصادية بولاية الوادي

ألقى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ، محاضرته الاقتصادية بولاية الوادي في قاعة مركّب "الغزالة" السياحي الذي يملكه رجل الأعمال الجيلالي مهري .

وأشرفت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب على تنظيم محاضرة خريج جامعة تكساس الأمريكية ، حول التحوّل الاقتصادي والتخلص من التبعية للمحروقات ، والتي سبق وأن ألقاها في عدد من الولايات عبر التراب الوطني ، حظيت جميعها برعاية رسمية من قبل السلطات المحلية .

وتمّ خلال هذا الحدث تكريم شكيب خليل من طرف عدّة جمعيات ، كما ظهر الوزير الأسبق وهو يرتدي اللباس التقليدي الذي تشتهر به منطقة الوادي .