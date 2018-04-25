مونديال 2026 : أنفانتينو يفضل الملف المشترك الأمريكي

كشف مصدر بالفيفا لشبكة "بي بي سي" أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو حاول منع المغرب من استضافة مونديال 2026 .

ويواجه جياني إنفانتينو ادعاءً بأنه سعى للتدخل في تحديد الدولة التى ستستضيف كأس العالم عام 2026.

وحسب " بى بي سي" فإن إنفانتينو حاول منع اسم المغرب من الظهور على أوراق الاقتراع لأنه يفضل عرضا مشتركا لأمريكا وكندا والمكسيك.

وردا على ذلك، نقلت "بي بي سي" عن المتحدث باسم "الفيفا" إن اللجنة التى نظرت فى عروض استضافة البطولة استرشدت بمعايير واضحة وموضوعية وإن إنفانتينو لم يشارك في العملية ولن يشارك مستقبلا فى أى تصويت مشابه.